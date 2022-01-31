В погоне за легким заработком учительница из Иркутска лишилась почти 3 миллионов рублей Фото: Александр ОСИПОВ

63-летняя учительница иркутского колледжа попалась на удочку лжеинвесторов и перевела им почти три миллиона рублей, взятые в кредит. Таким образом женщина хотела подзаработать, но не повезло - обратилась к мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Увидев в интернете рекламу о выгодных инвестициях, женщина прошла по предложенной на сайте ссылке и заполнила специальную анкету, - рассказали в ведомстве. - После этого с ней связался молодой человек и представился финансовым менеджером. Действуя по указанию звонившего, пострадавшая перечислила мошенникам все занятые деньги на их счет.

Но после перевода денег ложные инвесторы пропали. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сейчас полиция проводит проверку по этому заявлению.

Только с начала этого года в Приангарье произошло уже 130 случаев мошенничества. Полицейские просят не верить информации о легком заработке в интернете. Не брать займы в банке и не перечислять деньги на незнакомые счета.

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