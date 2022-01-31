Жителю Иркутской области отказали в пособии на ребенка из-за несуществующих машин Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пенсионный фонд России по Иркутской области отказал мужчине, который обратился с заявлением о получении детского пособия от восьми до семнадцати лет, ссылаясь на то, что у него есть больше двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В собственности у заявителя не зарегистрировано двух машин, которые приписали ему в Пенсионном фонде, - рассказали в прокуратуре. – И отделение Пенсионного фонда обладало этой информацией.

Мужчина обратился в прокуратуру. Там дело рассмотрели и признали за ведомством нарушения законодательства в сфере социальной поддержки семей, имеющих детей. Решением стало назначить детское пособие.

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