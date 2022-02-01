В Иркутске девушка за хранение наркотиков отделалась штрафом в 4 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Иркутска признал 17-летнюю девушку виновной в незаконном хранении наркотиков. В октябре прошлого года подросток купила почти 1 грамм запрещенного вещества через телефон. Затем, получив координаты «закладки», забрала ее в районе аэропорта. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Желая испытать состояние наркотического опьянения, девушка употребила часть наркотического вещества, после чего решила зайти в здание аэропорта, чтобы зарядить свой сотовый телефон, - рассказали в ведомстве. - При прохождении досмотра в зоне входного контроля сотрудниками аэропорта у нее обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

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