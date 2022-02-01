Жителю Иркутской области грозит до 10 лет колонии за нападение на женщину с палкой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 17 декабря неизвестный напал на 50-летнюю жительницу Вихоревки. Когда женщина шла по тропе в перелеске, ее со спины ударили предметом похожим на палку и забрали сумку, где лежали кошелек с банковскими картами, сотовый телефон и 250 рублей наличными. Ущерб превысил 11 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские проверяли лиц, склонных к совершению подобных преступлений, внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения прилегающей территории, - рассказали в ведомстве. - В результате оперативники получили информацию о местном жителе, который может быть причастен к совершению разбойного нападения.

Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний ранее не судимый безработный мужчина. Он сразу признал свою вину. Похищенные вещи скоро вернут хозяйке.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет колонии за разбой. Жителя Вихоревки заключили под стражу.

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