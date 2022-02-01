Трансформаторная будка загорелась в Иркутске из-за фейерверка

1 февраля на улице Севастопольская в микрорайоне Ново-Ленино загорелась трансформаторная подстанция. Это произошло около двух часов ночи. По одной из версий, причиной стал поджог пиротехники вблизи будки. Об этом сообщают на официальной странице "Иркутских электросетей" в Инстаграм.

- В 2:45 было отключено электроснабжение повреждённого участка. В 3:14 был допущен расчёт пожарно-спасательной части №7 и в 3:35 пожар был потушен, - рассказали в официальном аккаунте компании. - У трансформаторной будки загорелась крыша, сам трансформатор и распределительное устройство.

На данный момент проходят аварийно-восстановительные работы, меняют оборудование. Без электричества пока остаются дома на улице Севастопольская: 239, 241, 243, 243а, 245. Предположительно работы окончат в 18.00.

Людей, владеющих информацией о произошедшем, просят рассказать об этом, написав сообщение в соцсети компании. Очевидцам гарантируют анонимность.

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