Такого не было с начала пандемии: в Иркутской области зафиксировали новый антирекорд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый антирекорд зафиксировали в Иркутской области 1 февраля. 1117 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в регионе. Такого показателя не было с начала пандемии. Количество заболевших стремительно растет - уже 172 461 за все время. Лечение в больницах области проходят 3157 пациентов с диагнозом COVID. Это на 69 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- 309 жителей Приангарья выздоровели за сутки, - рассказали в оперштабе. - За все время с болезнью справились 154 455 человек.

Коронавирус забрал жизни 16 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7621 летальных случаев из-за COVID-19. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 609 человек.

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