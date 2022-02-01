В Иркутской области мужчина не смог совладать с соблазном и украл 18 машин для майнинга Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске задержали мужчину, который подозревается в кражах майнингового оборудования на сумму около 1 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что проходил ночью мимо гаражей и услышал внутри звуки работающей компьютерной техники, предположив, что это дорогостоящее оборудование, - отметили в ведомстве. – Через какое-то время он приехал к гаражам, взломал замок, проник внутрь, обесточил оборудование и вывез его на своем автомобиле.

Предполагается, что две кражи оборудования для майнинга криптовалюты совершил 28-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему нельзя покидать город. Мера наказания - подписка о невыезде.

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