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Общество1 февраля 2022 7:10

В Иркутске закончились поиски без вести пропавшей Веры Чирковой

Без вести пропавшую иркутянку Веру Чиркову нашли живой после 11 дней поисков
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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В Иркутске закончились поиски без вести пропавшей Веры Чирковой

В Иркутске закончились поиски без вести пропавшей Веры Чирковой

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске закончились поиски без вести пропавшей Веры Чирковой. 32-летнюю женщину разыскивали с 20 января. В этот день она ушла из дома и перестала выходить на связь. Помочь найти иркутянку просили жителей города. Веру Чиркову описывали как высокую девушку с русыми волосами и серыми глазами. Одета была в розовый пуховик, при себе имела рюкзак такого же цвета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Пропавшая без вести Вера Чиркова найдена. Жива, - рассказали в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в ведомстве, женщину спустя 11 дней поисков нашли у ее знакомого.

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