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Происшествия1 февраля 2022 8:14

Водители автомобилей Toyota Corolla и Ford Kuga насмерть сбили пешехода в Зиминском районе

Женщина за рулем Toyota не заметила пешехода в тесное время суток
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Водитель автомобилей Toyota Corolla и Ford Kuga насмерть сбили ангарчанина в Зиминском районе

Водитель автомобилей Toyota Corolla и Ford Kuga насмерть сбили ангарчанина в Зиминском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло накануне вечером вблизи населенного пункта Мордино Зиминского района На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 55-летнего мужчину, переходившего неосвещенную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбила Toyota Corolla. 35-летняя женщина, которая была за рулем, не заметила пешехода в темное время суток. После того, как пострадавший упал на проезжую часть, его снова сбила иномарка Ford Kuga. Сибиряк погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался житель Ангарска, - рассказали в ведомстве. - Как мужчина оказался в темное время суток на дороге федерального значения, а также при каких обстоятельствах произошла трагедия, предстоит выяснить органам предварительного следствия.

В полиции отметили, что в момент ДТП погибший мужчина был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

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