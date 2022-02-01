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Общество1 февраля 2022 16:13

Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам хлебозавода в Усть-Илимске

Выясняются все обстоятельства
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам хлебозавода в Усть-Илимске

Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам хлебозавода в Усть-Илимске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи подключились к выяснению всех причин невыплаты зарплаты работниками хлебозавода в Усть-Илимске. Напомним, ранее в мэрию Усть-Илимска пришло официальное письмо о том, что глава предприятия «Усть-Илимскхлеб» закрывает завод. Это происходит из-за тяжелого финансового положения. Хлебозавод не может оплачивать электро - и теплоэнергию, а также охрану территории предприятия.

- Начата проверка по статье «Невыплата заработной платы», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Следователи выясняют все обстоятельства, опрашиваются сотрудники и руководство предприятия.

Добавим, что ранее свою проверку начала и областная прокуратура.

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