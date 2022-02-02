Очередной антирекорд: в Иркутской области коронавирусом за сутки заболело больше 1300 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Установлен новый антирекорд по заболеванию коронавирусом. За сутки в Иркутской области заболели 1365 человек. На 2 февраля 2022 года подтвержденных случаев заражения 173 826. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В больницах Приангарья сейчас наблюдаются 3265 (+108) человек. А выздоровело 154 751 (+269), - рассказали в оперштабе.

За сутки от коронавирусной инфекции умерли 15 человек. А всего по региону зарегистрировано 7636 погибших. От других заболеваний, которые не связаны с COVID-19, умерло 611 (+2).

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