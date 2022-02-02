47 школ в Иркутской области полностью ушли на дистанционку из-за коронавируса и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова ученики в Иркутской области грызут гранит науки не за партами, а дома. В пятую волну коронавируса заболевают и дети, кроме того, в области эпидемия гриппа и ОРВИ. Чтобы снизить риски заболеть, детям приходится заниматься удаленно.

- 27 школ полностью на дистанционке из-за ОРВИ (это около 3% от числа учебных заведений) и около 20 школ - из-за ковида. Остальные работают в смешанном формате, - сообщил во время прямого эфира в соцсетях министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Решение о переходе на обучение из дома принимают конкретно в каждом городе, районе и учебном заведении. В Шелехове, например, с 1 февраля на дистант ушли все школы на ближайшие две недели. В Иркутске, по данным на 31 января, на карантине больше тысячи классов, а полностью были закрыты семь школ.