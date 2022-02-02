Объявились догхантеры?: в Иркутске участились случаи отравления собак Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутске все чаще появляются сообщения о том, что неизвестные травят уличных псов. Каждый день в разных округах города находят задыхающихся с пеной у пасти собак. Тревожную тенденцию первыми заметили зоозащитники и волонтеры.

- Сообщения о травле собак поступают регулярно, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск волонтер питомника для К-9 Елена. - Были случаи в микрорайонах Топкинский, Зеленый, Ново-Ленино и Иркутск-2. Сегодня ветеринары выезжали на улицу Партизанскую, а первого и второго февраля на Дыбовского.

Зоозащитники считают, что травят бездомных дворняг намеренно и делают это с помощью смертельного для собак лекарства от туберкулеза. Только в питомник К-9 за месяц поступило 20 сообщений. Большинству животных помочь вовремя не удается. Сегодня в питомнике выхаживают восемь спасенных четвероногих.

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