Иркутян просят помочь опознать пару, оплатившую чужой картой покупки в алкомаркете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые найдя чужую банковскую карту, решили оплатить свои покупки. Хозяйке денег несколько раз пришли СМС о списании. Общая сумма украденных средств насчитывает семь тысяч рублей. Подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения в местном алкомаркете, где с интересом выбирали спиртное. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следователями отела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), - рассказали в ведомстве.

Людей, узнавших подозреваемых, просят сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

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