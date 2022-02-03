В Иркутской области задержали находившихся в федеральном розыске контрабандистов леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области задержаны двое подозреваемых в организации контрабанды леса за рубеж. Мужчины находились в федеральном розыске. Предварительно установлено, что сообщники заключали с иностранными компаниями внешнеэкономические контракты, а для того, чтобы вывезти древесину якобы легально, предоставляли на Нижнеудинский таможенный пост поддельные документы об ее происхождении. За все время контрабандисты перевезли через российскую границу 30 тысяч кубических метров леса стоимостью около 78 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.

Задержаны преступники были при взаимодействии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам хлебозавода в Усть-Илимске. Выясняются все обстоятельства. (подробности)

«Обещала ждать из тюрьмы, но забрала все деньги и бросила»: зэк из Забайкалья попался на удочку мошенницы по переписке. В Забайкалье заключенный отдал все деньги мошеннице по переписке. (подробности)