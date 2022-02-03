Прокуратура организовала проверку после падения рабочего на стройплощадке в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Иркутска проведет проверку после травмирования рабочего при строительстве многоэтажки на улице Пискунова. Мужчина упал с высоты и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Олег Орешкин. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратурой района организована проверка деятельности подрядчика, выполнявшего работы, с целью установления обстоятельств произошедшего, в том числе, достаточности мер, принимаемых работодателем в части обеспечения исполнения требований законодательства об охране труда, - рассказали в ведомстве.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Тем времен СК проводит доследственную проверку. Ход и результаты ее проведения поставлены на контроль прокуратуры.

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