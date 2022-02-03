Банда похитителей майнингового оборудования предстанет перед судом в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять жителей Усолья-Сибирского и Усольского района вскоре окажутся на скамье подсудимых. Парни от 18 до 25 лет обвиняются в краже майниноговых машин на сумму более полутора миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального главка МВД.

- В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище в крупном и особо крупном размере, - отметили в ведомстве.

В мае 2021 года мужчины ночью залезли в офис и на балкон квартиры многоэтажки. Оттуда они вынесли майнинговое оборудование с его комплектующими. Места подбирались заранее одним из преступников, который раньше уже попадался на кражах. Дорогостоящие аппараты подозреваемые хранили в гараже, принадлежащем одному из них. В конце месяца парней задержали сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» при содействии коллег из отделов полиции №3 и №5 городского управления МВД, а также при поддержке сотрудников СОБР Росгвардии.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд города Иркутска.

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