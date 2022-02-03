Кассирша криком спугнула напавшего на нее с ножом грабителя в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из иркутских супермаркетов мужчина напал на кассиршу. Он схватил ее за руку и угрожал предметом, похожим на нож. Затем девушка закричала и грабитель опешил. Захватив с собой лишь корзину с продуктами, он поспешил скрыться. Однако уже через несколько минут злоумышленника задержали сотрудники частного охранного агентства, прибывшие на сигнал тревоги. В полиции неоднократно судимый 23-летний иркутянин признался, что пришел в тот вечер в магазин вовсе не для того, чтобы заполнить холодильник, а чтобы обчистить кассу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Для осуществления задуманного, мужчина делал вид, что выбирает товары и следил, когда на кассе не будет покупателей, - рассказали в ведомстве. - Дождавшись удобного момента, он решил воплотить задуманное. Однако когда женщина закричала, иркутянин решил сбежать.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент устанавливается его возможная причастность к совершению подобных преступлений.

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