Двое детей в Иркутске попали в реанимацию из-за отравления редким лекарством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы спасли двух детей с острым отравлением. Пятилетняя сестра и трехлетний брат съели редко используемый в повседневной жизни препарат, им лечат пациентов с проблемами центральной нервной системы. Одно из проявлений - повышенный мышечный тонус. Как таблетки оказались в доме семьи, где нет людей с таким диагнозом, до конца непонятно. Об этом сообщают в официальном аккаунте больницы в Instagram.

- В начале января в больницу поступили сразу два ребенка из одной семьи в очень тяжелом состоянии. Младший – трёхлетний мальчик – поступил в коме, госпитализирован в отделение реанимации и в течение суток находился на аппарате ИВЛ без сознания, - рассказывает заведующая отделением острых отравлений ОГАУЗ ГИМДКБ Анастасия Немцева. – Его пятилетняя сестра также госпитализирована в реанимацию, но её состояние было чуть лучше.

Напомним, в Ивано-Матрёнинской детской клинической больнице располагается единственное детское токсикологическое отделение в России, где спасают малышей с отравлениями лекарствами, бытовой химией, ядами, алкоголем и другими веществами, которые не должны попадать в маленький организм ребенка.

Чаще всего здесь принимают пациентов именно с медикаментозными отравлениями. Дети случайно находят дома лекарства и думают, что это витаминки или конфетки.

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