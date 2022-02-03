Более 130 нарушений выявили инспекторы ГИБДД во время рейдов в Казачинско-Ленском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Казачинско-Ленском районе на автодороге Усть-Кут - Уоян с 29 января проводятся рейды по профилактике аварий и пресечению нарушений правил дорожного движения. Уже на данный момент выявили 133 нарушителя. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Чаще всего водители нарушали правила перевозки грузов - выявлено 49 таких нарушений, в 38 случаях – игнорировали использование ремней безопасности, а в 12 - управляли автомобилем без документов, - рассказали в МВД. - Кроме того, сотрудники ДПС выявили 3 водителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств. Еще пять – находились за рулем в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование.

В прошлом году на этом участке дороги произошло 7 аварий. Несколько из них трагических. Погибло 2 человека, 11 получили травмы.

Полицейские напоминают о строгом соблюдении правил дорожного движения.

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