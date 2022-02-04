Прокуратура и полиция Иркутска проведут проверку из-за ролика, на котором учитель кричит матом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция и прокуратура проведет проверку после публикации в сети ролика, на котором учитель надавал школьнику подзатыльников и выругался матом. Как сообщили в ведомствах, в обязанности работника входил надзор за детьми. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили, что произошедшее случилось в прошлом году в одном из образовательных учреждений Ленинского округа областного центра, - рассказали в ведомствах. В настоящее время все участники конфликтной ситуации установлены и опрошены.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании.

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