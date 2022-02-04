Движение по улице 4-я Советская в Иркутске ограничат с 15 февраля на пять месяцев

Движение по улице 4-я Советская в Иркутске ограничат на пять месяцев Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участка дороги в Октябрьском районе. Так с 15 февраля частично будет перекрыто движение для транспорта по улице 4-я Советская. Там пройдут строительно-монтажные работы на тепловой сети, которые окончатся через пять месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 9.00 15 февраля 2022 года до 20.00 15 июня 2022 года будет временно прекращено движение по улице 4-я Советская на участке от пересечения с улицей Байкальская до пересечения с улицей Партизанская, -предупредили в администрации областного центра.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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