Дом-памятник на улице Грязнова в Иркутске передали благотворительному фонду. Фото: Служба по охране объектов культурного наследия в Иркутской области

Памятник деревянного зодчества, дом, построенный в середине 19 века на улице Грязнова – дом №11 – передан благотворительному фонду «Близко к сердцу» в безвозмездное пользование. Об этом КП-Иркутск рассказали в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- Дом-памятник будет использоваться в уставных целях фонда, - подчеркнули в службе.

Фонд «Близко к сердцу» был основан больше десяти лет назад. Его сотрудники помогают тяжело больным сибирякам и их родственникам.

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