Вагон с углем сошел с рельсов в Иркутской области 6 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Груженый углем вагон сошел с рельсов в Иркутской области 6 февраля примерно в половине восьмого утра. Инцидент произошел на участке Разгон – Облепиха в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Габарит соседнего пути не нарушен, пострадавших нет, угрозы экологии нет, - рассказали специалисты. – Для восстановления были подняты восстановительные поезда со станций Нижнеудинск и Тайшет.

Из-за ЧП произошла задержка на срок от 15 минут до часа пригородных поездов №6401, 6402 и пассажирского состава №57 Иркутск-Кисловодск. Движение железнодорожного транспорта на данном участке полностью восстановили к полудню.

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