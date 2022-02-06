Вагон с углем сошел с рельсов в Иркутской области 6 февраля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Груженый углем вагон сошел с рельсов в Иркутской области 6 февраля примерно в половине восьмого утра. Инцидент произошел на участке Разгон – Облепиха в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
- Габарит соседнего пути не нарушен, пострадавших нет, угрозы экологии нет, - рассказали специалисты. – Для восстановления были подняты восстановительные поезда со станций Нижнеудинск и Тайшет.
Из-за ЧП произошла задержка на срок от 15 минут до часа пригородных поездов №6401, 6402 и пассажирского состава №57 Иркутск-Кисловодск. Движение железнодорожного транспорта на данном участке полностью восстановили к полудню.
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