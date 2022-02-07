Один человек погиб и 15 получили травмы в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Один человек погиб и 15 получили травмы в ДТП в Иркутске и район за неделю. Фото: gibdd_138

В Иркутске за неделю с 31 по 6 февраля зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. И, к несчастью, не обошлось без смертей и травм. В этих ДТП погиб один человек, еще 15 горожанам, в их числе пятеро детей, потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Всего в Иркутске за семь дней произошло девять столкновений автотранспорта, три наезда на пешехода, один съезд в кювет, - говорят инспекторы.

Полицейские напоминают, что большинство аварий можно избежать, если водители соблюдают правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, необходимый боковой интервал, а пешеходы переходят дорогу в положенных местах или по линии перекрестков.

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