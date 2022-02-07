Напавшего с топором на продавца грабителя задержали под Братском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе полиция задержала грабителя, который ночью напал на женщину-продавца с топором. Он перелез через прилавок и потребовал отдать ему деньги из кассы. Забрав 25 тысяч рублей наличными, он скрылся из магазина. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Была составлена ориентировка с приметами мужчины, которую незамедлительно передали всем наружным службам, - рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что 29-летний житель посёлка Гидростроитель похищенные деньги уже потратил на личные нужды. Ранее мужчина судим не был.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

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