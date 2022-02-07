В Братске 12-летний школьник разбил голову, катаясь на тюбе

В Братске 12-летний школьник разбил голову, катаясь на тюбинге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедией едва не закончилось катание на тюбе с горки для 12-летнего школьника из Братска. 5 февраля, мальчик решил покататься без сопровождения родителей в неположенном месте недалеко от «Мемориала Славы». Не справившись с управлением, пятиклассник не успел затормозить перед деревом и врезался в него головой. Как стало известно «КП»-«Иркутск» ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.

- По факту начата проверка, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области.

Полицейские еще раз призывают родителей контролировать досуг своих детей и рассказывать им о возможных последствиях скатывания с горок, примыкающих к деревьям и автомобильным дорогам.

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