70 снегоуборочных машин направлено на очистку дорог в Иркутске

70 единиц спецтехники очистят дороги и тротуары в Иркутске. В первую очередь снег уберут с проезжей части, остановки общественного транспорта и пешеходных дорожек и переходов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Работы проводятся как механизированным способом, так и вручную- рассказали в администрации. - Используются комбинированные дорожные машины КамАЗ с навесным оборудованием, самосвалы, тракторные щетки и погрузчики. Уборка внутридворовых территорий проводится силами управляющих компаний.

На особо сложных участках, например, на поворотах, спусках, затяжных подъемах и на магистралях дороги обработают песком от гололеда.

Устранят последствия минувшего снегопада во всех районах города. В том числе на Якоби, в микрорайоне Юбилейный, в Первомайском, на Ленина, Байкальской, Баумана и на других улицах.

По прогнозу синоптиков, 8 февраля днем, возможно, продолжится снегопад.