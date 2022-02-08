Роспотребнадзор: 25% заразившихся коронавирусом в Иркутской области - дети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре тысячи пациентов в госпиталях. Больше 200 - в тяжелом состоянии. И очередной рекорд - более 2, 7 тысяч диагнозов за последние сутки на 8 февраля. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина на прямой линии отметила, что ситуация в регионе очень сложная - мы держим 39 место по распространению вируса среди всех регионов страны, а, к примеру, огромная Москва - 34, то есть мы ненамного ушли от столицы.

-На сегодняшний день омикрон лидирует, занимает ведущие позиции, именно поэтому есть особенности течения вируса - 25% заразившихся - дети, а заболеваемость носит взрывной характер, - сказала она. - И, несмотря на то что большая часть переносит его в легкой и среднетяжелой форме, пациенты с сопутствующими заболеваниями, относящиеся к группе риска, болеют тяжело.