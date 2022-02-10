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Происшествия10 февраля 2022 2:35

Женщина погибла в ДТП с автобусом в Братске

26-летняя пассажирка «Жигулей» погибла при столкновении с автобусом в Братске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Женщина погибла в ДТП с автобусом в Братске

Женщина погибла в ДТП с автобусом в Братске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 10 февраля в Братске произошла авария с участием автобуса. «Жигули» и «ПАЗ» столкнулись перекрестке улиц Вокзальная и Енисейская жилого района Гидростроитель. Авария произошло около 6 часов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка жигулей от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в ведомстве. - Водитель указанного автомобиля и два других пассажира госпитализированы.

Вместе с тем в салоне автобуса никто не пострадал. В момент аварии там находился один пассажир.

Инспекторы ГИБДД выясняют причины и условия произошедшего. Прокуратура Падунского района Братска взяла ход и результаты проверки на контроль.

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