Женщина погибла в ДТП с автобусом в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 10 февраля в Братске произошла авария с участием автобуса. «Жигули» и «ПАЗ» столкнулись перекрестке улиц Вокзальная и Енисейская жилого района Гидростроитель. Авария произошло около 6 часов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка жигулей от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в ведомстве. - Водитель указанного автомобиля и два других пассажира госпитализированы.

Вместе с тем в салоне автобуса никто не пострадал. В момент аварии там находился один пассажир.

Инспекторы ГИБДД выясняют причины и условия произошедшего. Прокуратура Падунского района Братска взяла ход и результаты проверки на контроль.

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