Короткое замыкание произошло прачечной фитнес-центра в ТЦ «Новый» в Иркутске

Короткое замыкание произошло в ТЦ «Новый» в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером в 21.37 9 февраля в Иркутске в МТЦ «Новый» произошло задымление на пятом этаже. Причиной стало короткое замыкание в стиральной машине в прачечной фитнес-центра. Самостоятельно из торгового комплекса вышли около ста человек. При этом, те люди, которые были на машинах, не смогли уехать, пока не оплатили счет за парковку. В обстоятельствах разбираются, проводится проверка. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- К пожару повышенного номера сложности было направлено 47 человек и 16 единиц техники, - рассказали в ведомстве. - В ходе разведки было установлено, что в помещении прачечной фитнес-центра произошло короткое замыкание в одном из электроустройств без последующего горения.

Никто не пострадал. Работники МЧС восстановят цепочку событий в тот вечер. Они проверят противопожарную защиту и дадут правовую оценку на поведение персонала в критический момент эвакуации.

Людей, которым не давали выйти из торгового центра, просят обратиться в отдел надзорной деятельности города Иркутска.

Если у «Нового» работники МЧС найдут несоответствия пожарной безопасности, после согласования с прокуратурой к нему отправят внеплановую проверку.

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