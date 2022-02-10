Молодой шеф-повар из Иркутска стал лучшим в шоу с Константином Ивлевым

Иркутянин Игорь Милованов одержал победу на популярном кулинарном шоу. Его талант впечатлил самого знаменитого шеф-повара России Константина Ивлева. 9 февраля в эфир федерального канала «Пятница» вышел двенадцатый выпуск программы «Молодые ножи». Состязания между поварами из разных уголков страны продолжались с 17 ноября. Заключительным блюдом, после которого молодой сибиряк получил главный приз, стали вареники с творогом и черемшой с соусом из сметаны и сиропа из одуванчика.

- Красава! Молодец! Этот золотой нож твой и победитель – ты, потому что ты меня сегодня приятно удивил, – похвалил Константин Ивлев Игоря Милованова.

Также иркутянину вручили денежный приз. Бонусом молодой шеф-повар сможет принять участие в программе «Адская кухня» без прохождения кастинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фитнес-центр загорелся в ТЦ «Новый» в Иркутске. Людей не выпускали с парковки без оплаты. (подробности)

Участник «Адской кухни» из Ангарска вернется на «Пятницу!», чтобы отомстить Ивлеву. Повар Едгор Якубов решил отстоять свою честь в другом кулинарном шоу. (подробности)