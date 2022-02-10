Прокуратура Иркутска проверит МТЦ «Новый» на пожарную безопасность Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура приедет с проверкой соблюдения правил пожарной безопасности в МТЦ «Новый» в Иркутске. Накануне в фитнес-клубе торгового центра произошло короткое замыкание в прачечной. Из развлекательного центра самостоятельно эвакуировались около ста человек. Никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей, - рассказали в ведомстве.

Если в результате внеплановой проверки будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры.

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