Новое здание детского хосписа планируют построить в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье обсуждается возможность строительства нового здания детского хосписа в областном центре. Об этом сообщают сотрудники Иркутского областного хосписа, который сейчас находится на бульваре Рябикова.

Они отмечают, что новое здание детского хосписа расширит возможность оказания паллиативной медицинской помощи детям. В нынешнем стационаре хосписа есть возможность разместить только 25 ребятишек. Здание оборудовано одно- и двухместными палатами. Также работает выездная служба, оказывающая помощь ребятишкам амбулаторно.

СПРАВКА "КП"

ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» открылся в Иркутске в 2017 году и стал единственным в регионе. Получать необходимую медицинскую помощь там могут дети от 1 года до 18 лет.

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