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Происшествия11 февраля 2022 3:32

Полицейские спасли от пожара жителей поселка Качуг

Первыми дым заметили инспекторы дорожно-патрульной службы
Татьяна Колядина
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Баня горела в поселке Качуг Иркутского района

Баня горела в поселке Качуг Иркутского района

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Качуге Иркутской области 9 февраля вечером загорелась надворная постройка, баня. В тот момент поселок патрулировала местная полиция. Именно дежурные полиции и увидели первыми задымление. А затем предупредили соседей о пожаре и помогли жильцам выбраться из ближайших домов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД п Иркутской области.

- Очаг возгорания находился рядом с жилым домом, поэтому пламя в любой момент могло перекинуться на него, - рассказали в ведомстве. - Полицейские вызвали пожарных, вместе с соседями и жильцами приступили к тушению огня.

Работники МЧС быстро приехали на место пожара и сумели вовремя потушить его. Соседние дома пламя не задело.

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