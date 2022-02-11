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Происшествия11 февраля 2022 5:01

Водитель Lada Granta разбился, врезавшись в грузовик на трассе под поселком Баяндай

Пассажиров легковой машины увезли на скорой помощи
Татьяна Колядина
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Водитель легковушки разбился под поселком Баяндай Иркутской области

Водитель легковушки разбился под поселком Баяндай Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На трассе «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» под поселком Баяндай Иркутского района столкнулись автомобиль «Lada Granta» и грузовая машина «Daewoo». Легковушка разбилась практически вдребезги. У нее полностью сбита передняя часть – капот и лобовое стекло. Выжить в такой аварии водителю не удалось, он погиб до приезда скорой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно полицейскими установлено, что около 08:35 часов 49-летний водитель автомобиля «Lada Granta» допустил столкновение с движущемся впереди автомобилем «Daewoo», - пояснили в ведомстве.

Пассажирам «Lada Granta» 48 и 49 лет повезло чуть больше. Они выжили. Их увезли в больницу.

Все события трагического ДТП выясняются. На его месте работает полиция.

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