Более 20 километров дорог отремонтируют в Иркутске летом 2022 года

Более 20 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2022 году

В Иркутске в 2022 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок более двадцати километров улиц. Сейчас проходит конкурс подрядчиков. Уже в феврале мэрия города заключит контракт на починку объездной в микрорайоне Университетский между домами № 2 и № 114. Протяженность того участка 2.3 километра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- В процессе рассмотрения находятся заявки на конкурс по ремонту улицы Депутатской на участке от улицы Ширямова до путепровода «Релейный завод» и автомобильной дороги от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца на улице Байкальской, - рассказали в администрации.

В скором времени мэрия объявит конкурс на работы на участке улицы Седова – от Байкальской до Провиантской. Расстояние – один километр.

Продолжатся работы, начатые в 2021 году: на Карбышева – от перекрестка с улицей Северной и до перекрестка улиц Лесной и Ушаковской, часть улицы на Джамбула с подходами. А также капремонт на переезде через железнодорожные пути на станции «Батарейная» и на Верхней Набережной – съезд с Академического моста до дома № 107

Кроме того, в 2022 году приведут в порядок дороги на Шевцова, Профсоюзной, Волгоградской и Воровского и третий пусковой комплекс.

На улице Карпинской обновят большой участок в 5.4 километра.

По словам администрации Иркутска, продолжится работа по претензиям по исполнению гарантии в отношении к подрядчикам. Весной проведут осмотр участков, которые были сделаны ранее. Если что-то будет не так, то недочеты подрядчик устранит за свой счет.

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