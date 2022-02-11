В Иркутской области 11 февраля зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в Иркутской области, 11 февраля 2022 года, зафиксировано 3715 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новая рекордная цифра с начала пандемии. Несмотря на то, что несколько дней назад количество инфицированных немного спало по сравнению с предыдущими данными, вчера и сегодня рост опять возобновился. Общее число заболевших теперь почти 200 тысяч человек. Очевидно, пик заболеваемости еще далеко впереди. Данные по COVID-19 сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.

- За минувшие сутки госпитализировано 29 человек, - уточнили в оперштабе. – А всего теперь находятся на лечении 3996 человек.

Нормализовались анализы у 631 выздоровевших. Они выздоровели и выписались из больницы. За все время улучшилось здоровье у 159520 в Иркутской области.

К сожалению, не обошлось без жертв за эти сутки. Умерло 17 человек. А за все время – 7777 человек. В период с 10 по 11 февраля никто не умер о иных, не связанных с коронавирусом, болезней. С начала пандемии – 618.

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