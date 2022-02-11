Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
-27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 11:25

Суд в третий раз запретил открыться ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске

Владелец не представил доказательства устранения нарушений требований пожарной безопасности
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд в третий раз запретил открыться ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Суд в третий раз запретил открыться ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Свердловский районный суд Иркутска в третий раз запретил открыться торгово-развлекательному центру «Сильвер Молл». Суд вновь отклонил ходатайство собственников о досрочном прекращении исполнения постановления о приостановлении деятельности

- Постановлением суда в удовлетворении ходатайства отказано, так как владелец не представил доказательства устранения нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Напомним, в конце декабря прошлого года работу ТЦ приостановили по решению суда. Спасатели тогда нашли в здании множественные нарушения пожарной безопасности. После проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара. Список нарушений вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему "Сильвер Молл" в Иркутске вновь не откроется. В МЧС назвали 52 причины (Подробности)