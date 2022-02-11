Суд в третий раз запретил открыться ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Свердловский районный суд Иркутска в третий раз запретил открыться торгово-развлекательному центру «Сильвер Молл». Суд вновь отклонил ходатайство собственников о досрочном прекращении исполнения постановления о приостановлении деятельности

- Постановлением суда в удовлетворении ходатайства отказано, так как владелец не представил доказательства устранения нарушений требований пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

Напомним, в конце декабря прошлого года работу ТЦ приостановили по решению суда. Спасатели тогда нашли в здании множественные нарушения пожарной безопасности. После проверки всего здания «Сильвер Молл», специалисты в общей сложности нашли 52 нарушения, которые представляют реальную опасность для посетителей в случае пожара. Список нарушений вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

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