Еще 3115 жителей Иркутской области заболели коронавирусом 13 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 февраля 3115 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Иркутской области. Количество заболевших стремительно растет - уже 205 338 за все время. Лечение в больницах области проходят 4088 пациентов с диагнозом COVID. Это на 129 больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- 362 жителя Приангарья выздоровели за сутки, - рассказали в оперштабе. - За все время с болезнью справились 160 471 человек.

Коронавирус забрал жизни 14 пациентов. Всего в регионе зафиксировано 7806 летальных случаев из-за COVID-19. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний, умерло 619 человек.

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