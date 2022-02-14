Умер Николай Эльгерт, экс-замминистра сельского хозяйства Иркутской области. Фото: министерство сельского хозяйства Иркутской области

После продолжительной болезни умер Николай Эльгерт, экс-замминистра сельского хозяйства Иркутской области. Он родился в Свердловской области, но большую часть жизни посвятил Приангарью, перебравшись в регион в 1976 году. Его карьера началась в Усолье-Сибирском с должности директора совхоза «Тельминский». Позже Николай Эдуардович занимал посты председателя исполнительного комитета Усольского районного совета народных депутатов и мэра Усольского района.

Благодаря работе Николая Эльгерта региону удалось сохранить большую часть колхозов и совхозов, находившихся на грани банкротства. Он 8 лет возглавлял Главное управление сельского хозяйства области. Также он трудился в должности заместителя министра, а затем - первого заместителя министра сельского хозяйства области.

Умер Николай Эльгерт, экс- замминистра сельского хозяйства Иркутской области, на 69-м году жизни. Значительную часть трудового пути он связал с предприятием «Белореченское». В последние годы жизни Николай Эдуардович занимал пост заместителя генерального директора по внешним связям и контрольно-инспекционной деятельности. Под руководством его шла модернизация производства, внедрялась новая техника.

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