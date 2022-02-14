Житель Иркутской области отдал мошенникам более миллиона рублей за машины для майнинга

47-летний житель Нижнеилимского района решил подзаработать на майнинге криптовалюты. Он начал с покупки оборудования, но наткнулся на мошенника. Потерпевший «оформил» покупку машин , перевел на счет лжепродавца более одного миллиона рублей, но товар так и не пришел. Мужчина обратился в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что заявитель обнаружил в одном из популярных мессенджеров, в телеграм, объявление о продаже оборудования для майнинга (добычи) криптовалют, - рассказали в ведомстве.

Объявление нашло своего покупателя. Мужчина связался с продавцом в социальной сети и договорился об оформлении заказа. И через несколько дней перевел на счет мошенника необходимую сумму.

Такие обманные схемы стали сейчас частыми. Поэтому прежде, чем купить что-то в интернете, нужно сначала проверить продавца и не торопиться отправлять оплату.

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