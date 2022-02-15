Списки кандидатов на выборах в Иркутском районе заверили в Избиркоме Приангарья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается выдвижение кандидатов на выборы в Иркутском районе, которые пройдут 27 марта. Часть кандидатов уже заверили в Избиркоме Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

Стоит отметить, на выборы выдвигаются как представители различных партий, так и самовыдвиженцы. Напомним, на 27 марта в Иркутском районе назначены досрочные выборы депутатов дум пятого созыва в Голоустенском, Ревякинском и Сосновоборском муниципальных образованиях.

- Такое решение приняли члены Иркутской районной территориальной избирательной комиссии 25 января 2022 года, - сообщает пресс-служба Иркутского района. - Это решение связано с досрочным прекращением полномочий некоторых депутатов и, в связи с этим, нелегитимностью дум этих трех муниципальных образований.

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