Молодой парень погиб в ДТП на улице Байкальской в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла накануне вечером, 14 февраля. На улице Байкальской столкнулись две иномарки. 34-летний водитель машины Toyota Сorolla Fielder на перекрёстке улицы Донская поворачивал налево. В этот момент он врезался в движущийся навстречу Porsche, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Не обошлось без жертв. Об этом сообщают ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств и пассажир универсала получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 21-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался больнице, - рассказали в ведомстве.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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