12 садоводств под Иркутском остались без света из-за морозов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 садоводств под Иркутском, по дороге в Мельничную Падь, остались без света утром 15 февраля. Временно ограничить электроснабжение пришлось в связи с морозами и повышенной нагрузкой на электросети. Об этом сообщают в официальном аккаунте компании «Иркутские электрические сети».

- Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки, повреждения сетей и оборудования с последующими аварийными отключениями, - пояснили в соцсетях компании.

Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки электросети

Ограничения будут вводиться поочерёдно. Ориентировочно профилактические отключения продлятся 4 часа.

Также внимание жителей садоводств обращают на то, что в плане работ возможны корректировки из-за погодных условий или при увеличении или снижении нагрузки на сетях.

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