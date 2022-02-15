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Общество15 февраля 2022 3:04

12 садоводств под Иркутском остались без света из-за морозов

Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки электросети
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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12 садоводств под Иркутском остались без света из-за морозов

12 садоводств под Иркутском остались без света из-за морозов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 садоводств под Иркутском, по дороге в Мельничную Падь, остались без света утром 15 февраля. Временно ограничить электроснабжение пришлось в связи с морозами и повышенной нагрузкой на электросети. Об этом сообщают в официальном аккаунте компании «Иркутские электрические сети».

- Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки, повреждения сетей и оборудования с последующими аварийными отключениями, - пояснили в соцсетях компании.

Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки электросети

Такие меры требуются для исключения возможности перегрузки электросети

Ограничения будут вводиться поочерёдно. Ориентировочно профилактические отключения продлятся 4 часа.

Также внимание жителей садоводств обращают на то, что в плане работ возможны корректировки из-за погодных условий или при увеличении или снижении нагрузки на сетях.

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