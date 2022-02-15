Жителю Братска назначили условный срок за кражу телефона у 10-летней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Братска получил условный срок за нападение на ребенка. Ранее 42-летний мужчина судим не был, но состоял на учете врача-нарколога. В декабре прошлого года в жилом районе Осиновка он увидел 10-летнюю девочку, в руках она держала телефон. Понимая, что ребенок не даст отпор, а вокруг нет очевидцев, сибиряк подошел к школьнице сзади и схватил за шею. Об этом сообщают в пресс-службе Падунского районного суда Братска.

- Свободной рукой мужчина выхватил у нее сотовый телефон и быстро убежал, - рассказали в суде. - Позже он продал телефон за 1000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлении. Ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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