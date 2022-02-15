48 ледовых переправ действуют в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области открылась новая ледовая переправа. 14 февраля в Нижнеудинском районе появился путь через реку Уду, соединивший Рубахино и Вознесенский. Его протяженность - сто метров, а грузоподъемность составляет 10 тонн. Таким образом, в Приангарье работают 48 безопасных переправ через замерзшие водоемы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Государственные инспекторы по маломерным судам обращают внимание автолюбителей на необходимость выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам, - обратились к жителям региона в ведомстве. - Не допускается превышение максимальной нагрузки на лед, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим, переезд переправы в не огражденных и не охраняемых местах.

Всего в регионе этой зимой планируют открыть 51 ледовую переправу: 18 областного и 33 местного значения.

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