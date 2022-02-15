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Происшествия15 февраля 2022 4:44

Не дожидаясь окончания судимости, иркутянин снова попался пьяным за рулем

Иркутянин проведет больше года в колонии строгого режима за повторную пьяную езду
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Не дожидаясь окончания судимости, иркутянин снова попался пьяным за рулем

Не дожидаясь окончания судимости, иркутянин снова попался пьяным за рулем

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянин дважды попался пьяным за рулем. 31-летнего мужчину осудили еще в 2019 году, но не успев дождаться окончания судимости, в марте 2021 года он снова сел за руль под действием спиртного. Инспекторы ГИБДД предложили пройти нарушителю медосвидетельствование, но тот отказался. Позже в его крови все же нашли запрещенные промилле. Суд снова признал его виновным и назначил сибиряку условный срок и лишение водительских прав на три года. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- Прокуратура Ленинского района, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловала приговор в связи с мягкостью наказания, - отметили в ведомстве.

Судебная коллегия Иркутского областного суда сменила условный срок на реальный, согласившись, что слишком мягкий приговор не приведет к исправлению нарушителя. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 1 год и 3 месяца.

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