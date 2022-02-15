Двое мужчин погибли на пожарах в поселке Чунский Иркутской области 14 февраля

Два человека погибло за минувшие сутки в поселке Чунский Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Чунский Иркутской области погибли два человека на пожарах за последние сутки. В одном из них погиб 66-летний мужчина. Причиной стал прогар в кладке кирпичной печи. Во втором случае загорелась летняя кухня из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Мужчина также погиб. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Оба человека незадолго до гибели были проинструктированы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, - уточнили в ведомстве.

Теперь в поселке Чунский решено провести декадник по пожарной безопасности. Также напряженная обстановка сохраняется в Слюдянском районе, где из-за возгорания погиб человек. Обе территории, где произошли трагические случаи, взяты на контроль работниками пожарной службы.

В Иркутской области за прошедшую неделю произошло 138 пожаров. Их количество растет в 23 муниципальный образованиях. В Иркутске – 23, в Братске – 16, в иркутском районе – 14, в ангарском – 10.

С начала 2022 года уже зафиксировано 695 пожаров. В них погибли 40 человек, их них 4 ребенка, 28 получили ожоги, 145 смогли спастись.

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