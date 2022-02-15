Жители Иркутской области обратились в прокуратуру для защиты своих прав

Жители Иркутской области обратились в прокуратуру о защите своих прав

Жители города Иркутска и Аларского района обратились с жалобами о нарушении прав. Их выслушал 14 февраля на конференц-связи исполняющий обязанности начальника управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Баир Доржиев. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

- Жительница города Иркутска пожаловалась на нарушение ее жилищных прав: нет собственника объектов коммунальной инфраструктуры в поселке Новая Разводная Иркутского района, - рассказали в ведомстве.

Так же в видео-обращении было сказано о том, что нет освещения на улице Северная в селе Зоны в Аларском районе. Плюс к тому, не работает водонапорная колонка в поселке Кутулике.

Кроме того, поднялись вопросы о местах в детском саду. Жительница Аларского района рассказала, что ее ребенок не может попасть в сад.

Прокурор Иркутской области проверит, как обстоят дела на самом деле. Если факты подтвердятся, он примет меры.

Генеральная прокуратура РФ по Сибирскому федеральному округу проконтролирует ход и результаты по каждому обращению.

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